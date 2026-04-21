Gaziantep'te ortaokul öğrencisi genç, başarısından dolayı kendisine verilen bisikleti depremzede çocuğa hediye ederek anlamlı bir davranış sergiledi.

Derslerinde elde ettiği başarısı nedeniyle okul birincisi olan genç, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni tarafından bisiklet ile ödüllendirildi.

Genç kızın, bisikleti bir depremzede çocuğa hediye etmek istediğini belirtmesi üzerine ailesi bisikleti 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Nurdağı ilçesinin kırsal Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı'ya teslim etti.

Kaçakçı, genç kızın isteğini yerine getirerek bisikleti mahalledeki ilkokul öğrencisi 4'üncü sınıf öğrencisi depremzede Kaan Yaman'a verdi. Bisikleti alan Yaman, daha önce hiç bisikletinin olmadığını belirterek, kendisine bisikletini hediye eden Cansever'e ve vesile olanlara teşekkür etti.

Duyarlı kız çocuğunu tebrik eden Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı, 'Gaziantep'ten Nurdağı'na uzanan bu duyarlı davranışı bizi duygulandırdı. Fuat Cansever ağabeyimizin kızı okulda birincilik elde etmiş ve okuldan hediye olarak bisikletini depremzede bir çocuğumuza gönderdi. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Dünya paylaştıkça güzelleşir. Çocuğumuz çok sevindi. Bu örnek ve duyarlı davranışından dolayı kız çocuğumuzu, ailesini, okul yönetimini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum' dedi.