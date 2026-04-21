Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri muhtevasında yöresel tatlı yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, kentin geleneksel tatlıları jüri üyeleri tarafından değerlendirilirken, katılımcılar hem hünerlerini sergiledi hem de Tekirdağ mutfağının zenginliğini tanıtma fırsatı buldu.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya 20 yarışmacı katıldı. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Tekirdağ'ın geleneksel mutfağında yer alan toplam 32 çeşit yöresel tatlı jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yarışma öncesinde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, Tekirdağ'ın gastronomi açısından oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi. Kente özgü birçok lezzetin bulunduğunu belirten Örnek, bu tür etkinliklerle hem yöresel ürünlerin tanıtımını yaptıklarını hem de unutulmaya yüz tutmuş tatlıları yeniden gündeme getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Örnek, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Hayrabolu tatlısı ve peynir helvası başta olmak üzere birçok geleneksel tatlının yarışmada yer aldığını belirterek, 'Bu yarışma ile yöresel mutfak kültürümüzü yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Tekirdağ'ın gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmalarımız devam edecek' dedi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tatlıların tadımına geçildi. Yarışmacılar tarafından hazırlanan coğrafi işaretli tatlıların yanı sıra güllabiye, sütlü karakabak tatlısı, çizleme, kaşıklama, büzme ve bulama gibi yöreye özgü tatlılar da jüri üyeleri tarafından tek tek değerlendirilerek puanlandı. Yarışma sırasında jüri üyeleri tatlıların lezzeti, kıvamı, sunumu ve yöresel özelliklere uygunluğu gibi kriterleri dikkate aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmada birinciliği Hayrabolu tatlısı ile Nuray Cabbar elde etti. İkincilik ödülünü yine Hayrabolu tatlısı ile Hatice Baydar kazanırken, üçüncülük ödülü ise Bulama tatlısı ile Nimet Diken'in oldu.

Program sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilirken, etkinliğe katılan vatandaşlar da sergilenen yöresel tatlıları yakından inceleme ve tatma imkânı buldu. Yarışma, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.