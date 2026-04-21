Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kanola üretim alanlarında yapılacak ilaçlamalara ilişkin önemli bir uyarı yapıldı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, özellikle arı ölümlerinin önüne geçilmesi için üreticilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Evin, kanola tarlalarında bilinçsiz ve zamanlaması uygun olmayan ilaçlamaların arı popülasyonuna ciddi zararlar verdiğini belirtti. Arıların hem doğa hem de tarımsal üretim için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Evin, 'Arı varsa hayat var, üretim var' dedi.

Üreticilere yönelik uyarılarda bulunan Evin, ilaçlamaların akşam saatlerinde, özellikle 22.00 ile 06.00 arasında yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca arılara zararlı tarım ilaçlarının kullanılmaması gerektiğini belirten Evin, bu konuda üreticilerin daha hassas davranmasının hem çevre hem de tarımsal verimlilik açısından kritik olduğunu dile getirdi.