Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıların ardından Tekirdağ'da okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü okullara yönelik yaşanan silahlı saldırıların ardından harekete geçti. Kent genelinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş çaplı denetimler başlatıldı.

Ekipler, özellikle sabah giriş ve öğle çıkış saatlerinde okul önlerinde yoğun şekilde görev alırken, okul saatleri boyunca da devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri yapılırken, okul çevresinde park halindeki araçlar da denetleniyor.

Okul bahçeleri ve çevresindeki denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer, alınan önlemlerin tamamen önleyici nitelikte olduğunu belirtirken, vatandaşlardan da şüpheli durumları ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.