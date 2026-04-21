Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunda yaşanan göçmede beton zemine düşen 2 şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi 1664 Sokaktaki iki katlı apartmanın balkonu çöktü. O esnada balkondaki biri engelli 2 şahıs yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Balkondan aşağıya beton zemine düşerek ağır yaralanan Refik Dayan (73) ve engelli Doğancan Dayan (33) sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.