Bartın'da motoiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Hastane kavşağında Ulus'tan Bartın istikametine seyir eden Y.D.G (16) idaresindeki 74 ABF 706 plakalı motosiklet, hastane istikametinden çıkan Yakup Marıl (68) idaresindeki 37 ACN 253 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Ç.B., ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların ayakkabıları ise çarpışmanın etkisiyle olay yerine savruldu. Trafik levhalarının da hasar gördüğü kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D.G. ve yanındaki Ç.B.'nin oto saniyide çalıştığı ve işe yetişmek için süratli gittikleri ileri sürüldü.

Yaralı gençlerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.