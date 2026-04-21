Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde metamfetamin ve sentetik hap ele geçirilen kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Canik ilçesinde D.Y. (36) isimli kadının ikametinde arama yapıldı. Aramada 67 gram metamfetamin ve 29 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Y. polisteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
