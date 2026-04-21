Sivas'ta ilkokul öğrencileri ilk mektuplarını vatan savunmasındaki askerlere yazdı. Öğrencilerin mektuplarına duyarsız kalmayan Jandarma Özel Harekât mensupları, video çekerek teşekkürlerini iletti.

Sivas Mimar Sinan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türkçe dersinde mektup yazmayı öğrenen öğrenciler, ilk mektuplarını Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlere yazdı. Vatan savunmasında görev yapan askerlere duygu ve düşüncelerini anlatan öğrenciler, çeşitli hediyeler ile birlikte Şırnak'a gönderdi. Öğrencilerin mektuplarını teslim alan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri, video kaydederek teşekkürlerini iletti. Asker abilerinin videolu mesajını izleyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Askerleri çok sevdiğini ifade eden öğrenciler, hediyeler için teşekkür etti.

'Gönül bağı kurmak istediler'

Öğrencilerin ilk mektuplarını askerlere yazmak istediğini ifade eden Sınıf Öğretmeni Kader Dalkürek, 'Türkçe dersi kazanımlarımızda anı yazma, mektup yazma gibi farklı etkinliklerimiz vardı. Çocuklarımızda asker abilerine mektup yazarak bir gönül bağı kurmak istediler çok mutlu oldular çok heyecanlandılar çünkü saf ve temiz duygularla hareket ettiler. Çok güzel hediyeler hazırlamışlardı. Asker abileri çok mutlu olduklarını söylediler. Şırnak Meteler Tabur Komutanlığı onlar çok güzel bir video çekmişlerdi orda duygu ve düşüncelerini ifade ettiler çocuklara teşekkür ettiler bizlerde mutlu olduk. Bu tarz etkinlikler çocukları çok mutlu ediyor' dedi.

'Yiğit yüreklerinden güzel bir selam gönderdiler'

Öğrencilerin askerlere mektup gönderme isteğini yerine getirdiklerini ifade eden Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selahattin İnce, 'Kader öğretmenimiz öğrencileriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Vatan savunması uğrunda çalışan fedakâr askerlerimize olan sevgilerini muhabbetleriniz ifade etmek üzere minik ellerden yiğit yüreklere bir selam oldu. Her zaman için Türk evladı milli ve manevi değerlerine sahip vatan için aziz canlarını fedaya hazır olan kahramanlarımıza olan vefasını göstermeye hazır çocuklardır. Bu yönde eğitim vermeye çalışıyoruz çocuklarımıza onlarda bizim bu gayretimiz boşa çıkarmıyorlar bunun için mutluyuz. Meteler, gerçekten öğrencilerimize çocuk demediler. Biliyorlar ki bugünün küçükleri yarının büyüğü. Onlarda kendilerine uzanan bu minik ellere yiğit yüreklerinden güzel bir selam gönderdiler çok etkileyiciydi teşekkür ediyoruz kendilerine' ifadelerine yer verdi.