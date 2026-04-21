Beykoz Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü okul güvenliği denetimlerini, son günlerde ülke genelinde yaşanan üzücü hadiselerin ardından daha da sıkılaştırdı. Okul önlerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin güvenliği sağlanırken, zabıta ekiplerinin çocuklara çikolata ikramı yürekleri ısıttı.

Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim-öğretim yılını huzur içinde geçirmesi amacıyla okul çevrelerindeki mevcut önlemlerini artırdı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanan okul bölgelerinde yaya geçitleri, okul çevreleri ve servis araçlarında yürütülen titiz denetim süreci, artırılan personel sayısıyla en üst seviyeye çıkarıldı.

Öğrencilere moral velilere güven

Okul önlerinde çocuklarla selamlaşan, onlara çikolata ikram ederek moral veren zabıta ekiplerinin bu saha çalışması hem velilerden hem de eğitim camiasından tam not aldı.

Başkan Vekili Gürzel: 'Beykoz'un çocukları bize emanettir'

Saha çalışmalarını ve denetim sürecini yakından takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, velilerin içini ferahlatacak şu mesajı verdi: 'Bu zor günlerde en büyük önceliğimiz, evlatlarımızın ve kıymetli öğretmenlerimizin okul kapısından içeri girerken kendilerini tamamen güvende hissetmeleridir. Eğitim camiamızın yaşadığı son acı hadiseler, bizlerin bu konudaki hassasiyetini daha da artırdı. Zaten sahada olan ekiplerimizle önlemlerimizi en üst seviyeye çıkararak denetimlerimizi sıkılaştırdık. Beykoz'da şiddete ve huzursuzluğa geçit vermeyeceğiz. Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle tam koordinasyon içinde, çalışıyoruz. Velilerimiz müsterih olsun. Beykoz'un çocukları bize emanettir, her bir evladımız emin ellerdedir.'