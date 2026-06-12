Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, sanayi kuruluşlarının afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve olası acil durumlara yönelik kurumsal müdahale yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla “Endüstriyel Tesislerde Afet ve KBRN Risk Yönetimi Eğitimi” düzenlenecek.

Eğitim programı, 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde MTSO Konferans Salonu’nda, saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Programın devamında ise 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde saha ziyaretleri ve uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Katılımcılara eğitim süresince; endüstriyel tesislerde kapasite analizi, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) farkındalığı, risk değerlendirme yöntemleri, acil durum yönetimi süreçleri ve saha uygulamalarına ilişkin güncel bilgiler aktarılacak. Teorik ve uygulamalı içeriklerle desteklenecek programın, sanayi kuruluşlarının afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyelerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Mersin’in önde gelen sanayi kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan yönetici ve teknik personelin programa katılım sağlaması beklenirken, eğitim sayesinde işletmelerin riskleri daha etkin yönetmeleri, doğru müdahale yöntemlerini uygulamaları ve iş sürekliliğini güvence altına almaları amaçlanıyor.

MTSO ve AFAD yetkilileri, afetlere karşı hazırlıklı olmanın can ve mal kayıplarını azaltmada kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, ilgili tüm kurum ve kuruluşları eğitim programına katılmaya davet etti.