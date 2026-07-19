Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunda temizlik kontrolü sırasında bulunan yaklaşık 30 bin TL değerindeki kol saati ile ziynet eşyaları, duyarlı personel tarafından sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesindeki Rüya Kır Bahçesi Düğün Salonunda 18 Temmuz Cumartesi günü Kemal Bardak ile babası Vejdi Bardak adına düzenlenen düğünün ardından temizlik ve çevre kontrolü yapıldı. Kontroller sırasında salon görevlisi Rıfat Çınar, içerisinde 1 erkek kol saati ile altın ve gümüş takıların bulunduğu ziynet eşyalarını buldu.

Yaklaşık 30 bin TL değerinde olduğu değerlendirilen eşyalar, sahibine ulaştırılmak üzere muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmaların ardından ziynet eşyalarının sahibi belirlenirken, Rıfat Çınar bulduğu değerli eşyaları eksiksiz şekilde sahibine teslim etti.

Örnek davranışıyla takdir toplayan Çınar'ın duyarlılığı, düğün salonu yetkilileri ve eşyaların sahibi tarafından memnuniyetle karşılandı.