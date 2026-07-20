Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri Dalakderesi Mahallesi'nde başladı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; yüz boyama, yetenek atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri de Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ile şenliklerde yer aldı.

Etkinliklere katılan çocuklar Karagöz-Hacivat gösterileri, zeka oyunları, yarışmalar ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Şenliğe katılan çocuklardan Derin Keser, en çok Nim Oyununu beğendiğini belirterek tiyatro gösterisinin de çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Miray Ezgi Demir ise zeka oyunlarını ilgiyle oynadığını ifade ederken, Karaca Doğan da Karagöz ile Hacivat gösterisinin kendisini çok güldürdüğünü dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Sultan Zengin, Büyükşehir Belediyesinin hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik sosyal faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Hüseyin Eren Koca ise yaklaşık 5 yıldır düzenlenen etkinliklerin mahallede heyecanla beklendiğini ve önemli bir sosyal hareketlilik oluşturduğunu kaydetti.

Toroslar ilçesinden etkinliğe katılan Şerife Dere de Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ulaşım desteği sayesinde ilk kez şenliğe katıldığını belirterek organizasyonu çok beğendiğini söyledi.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliklerinin Çamlıyayla ilçesinin Darıpınarı ve Sarıkavak mahallelerinde de devam ettiği bildirildi. Programlarda çocuklar müzik eşliğinde dans edip yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliklerin yaz boyunca farklı köy ve mahallelerde süreceği belirtildi.