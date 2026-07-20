Yeşil Gelecek Akademisi Kurucusu ve Sürdürülebilir Yeşil Gelecek Derneği (SYGD) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Nehide Tuna, Kenya merkezli Mara Basin Conservation Forum (MBCF) tarafından Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Stratejik Ortaklıklar Direktörü olarak görevlendirildi.

Bir yıllık görev süresini kapsayan atama kapsamında Tuna, kurumun uluslararası stratejik ortaklıklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma projelerinin desteklenmesi ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Görev kapsamında araştırma süreçlerinin yürütülmesi, ülke raporları, politika notları, sosyal etki analizleri ve akademik yayınların hazırlanmasına katkı sunulacak. Ayrıca çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle uluslararası projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İlk saha çalışması Maasai Mara'da

Nehide Tuna, yeni görevi kapsamında Kenya'nın Maasai Mara bölgesinde düzenlenen Mandela Day 2026 programına katılacak. Program çerçevesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim eylemi ve amaçlar için ortaklıklar başlıklarında saha araştırmaları ve yerel paydaş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Saha çalışmalarından elde edilen verilerin ülke raporları, politika notları, sosyal etki analizleri ve akademik yayınlara dönüştürülerek sürdürülebilir kalkınma alanındaki uluslararası bilgi paylaşımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

COP31 sürecine katkı sunacak

Görevlendirmenin, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Türkiye ile Afrika arasında araştırma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında geliştirilecek iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor.

Bu kapsamda üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında çok paydaşlı uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi; eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim eylemi ve yeşil beceriler alanlarında ortak projelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Bilimsel bilgi ve güçlü ortaklıklar büyük önem taşıyor"

Görevlendirmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Uzm. Nehide Tuna, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti.

Uluslararası iş birliklerinin yeşil dönüşüm sürecindeki önemine dikkat çeken Tuna, "Sürdürülebilir kalkınmanın kalıcı sonuçlar üretebilmesi için bilimsel bilgi, nitelikli eğitim ve güçlü uluslararası ortaklıkların birlikte ilerlemesi gerekiyor. Türkiye ile Afrika arasında araştırma, eğitim ve ortak proje geliştirme süreçlerini destekleyerek özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yeşil becerilerin geliştirilmesini ise geleceğin istihdamı ve iklim değişikliğine uyum sürecinin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nehide Tuna'nın uluslararası görevinin, Türkiye ile Afrika arasında sürdürülebilir kalkınma, eğitim ve araştırma alanlarında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.