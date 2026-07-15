Mersin'de hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Valisi Atilla Toros, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej, mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi güzergahını takiben Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan kalabalık, zaman zaman sloganlar da attı. Vatandaşlar, yürüyüşte 'İrade bizim zafer bizim' yazılı pankart taşıdı.

Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mustafa Topal şehitler için dua etti. Meydana yerleştirilen sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşma izlendi.

'Bu milletin mayasında cesaret vardır'

Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermediğini vurgulayarak, 'Tarih boyunca millet olarak nice fırtınalar gördük. Nice ihanetlerle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Ama hiçbir zaman diz çökmedik. Hiçbir zaman teslim olmadık. Çünkü bu milletin mayasında cesaret, hamurunda iman, ruhunda ise istiklal aşkı vardır' ifadelerini kullandı.

'Asırlar geçti ama bu milletin istiklal sevdası hiç değişmedi'

Tarihin dönüm noktalarında ortaya çıkan milli birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Vali Toros, 'Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını tekbirlerle açan irade neyse, İstanbul'un fethiyle çağ kapatıp çağ açan ruh da oydu. Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına dur diyen iman neyse, İstiklal Harbinde küllerinden yeniden doğan azim de oydu. Ve 10 yıl önce, 15 Temmuz gecesi meydanları dolduran milyonların yüreğinde atan güç de aynı ruhtu' dedi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun tarih boyunca değişmediğini vurgulayan Toros, 'Asırlar geçti ama bu milletin istiklal sevdası hiç değişmedi. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un, 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' mısralarında dile getirdiği o büyük hakikat, 15 Temmuz gecesi bir kez daha ete kemiğe büründü' şeklinde konuştu.