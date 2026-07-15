Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur'dan Bozyazı istikametine seyir halinde olan P.G. idaresindeki 33 ABL 908 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyonet karşı şeritte yol kenarında devrildi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.