Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesine özgü atalık 'Leklek' fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yıl da üreticilere tohum desteği sağlanarak toprakla buluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tohumların korunması ve üretimin artırılması amacıyla yürüttüğü 'Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi kapsamında, Gülnar ilçesine özgü 'Leklek' fasulyesi üreticilerine verdiği desteği bu yıl da sürdürdü, tohumlar toprakla buluştu. Proje kapsamında 2025 yılında hayata geçirilen Leklek fasulyesi tohumu desteği, 2026 yılında da Gülnar ilçesi Şeyhömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye 'Leklek' fasulyesi tohumu dağıtılırken, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin, hem bölgenin tarımsal mirasını korumayı hem de üreticilerin katma değeri yüksek ürünlerle daha fazla gelir elde etmesini hedeflediği kaydedildi. Gülnar'ın Şeyhömerli Mahallesi'nin iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan fasulye cinsinin diğer fasulye çeşitlerine göre üreticisine daha yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çektiği ifade edildi. Yöre halkının çocukluk yıllarında sofralarını süsleyen unutulmaya yüz tutan yerel çeşitlerden biri olan fasulye cinsi , kendine özgü aroması ve lezzetiyle yeniden üretime kazandırılıyor.

Leklek fasulyesi için coğrafi işaret tescili çalışmaları başlatıldı

Büyükşehir Belediyesi, Leklek fasulyesinin marka değerini artırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, ürünün coğrafi işaret tescili için de çalışmaları başlattı. Böylece hem yerel ürünün tescillenmesi, hem de üreticilerin ekonomik kazancının artırılması amaçlanıyor. Belediyenin, sağladığı tohum destekleriyle biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunarken, coğrafi işaret çalışmalarıyla da bölgeye özgü tarımsal değerlerin tanıtımına ve sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesine destek olunuyor.

'30 üreticimiz 30 dekarlık alanda leklek fasulyesi üretimi gerçekleştirdi'

Tanımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Teknikeri Ali Karakış, 'Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi kapsamında, 2025 yılında Gülnar ilçesi Şeyhömerli Mahallesi'nde başlattıkları Leklek fasulyesi tohumu dağıtımını 2026 yılında da devam ettirdiklerini ifade ederek, 'Şeyhömerli Mahallesi'nde belirlemiş olduğumuz 15 üreticiye, toplamda 150 kilogram Leklek fasulyesi tohumu vererek, tohum girdi masraflarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşıladık. 2025 ve 2026 yılında toplamda 30 üreticimiz, 300 kilogram leklek fasulyesi tohumu alarak, 30 dekarlık alanda üretim gerçekleştirdi' dedi.

Leklek fasulyesinin coğrafi tescil işlemlerine başladıklarını da kaydeden Karakış, 'Kaybolmaya yüz tutmuş bu tohumları korumanın yanı sıra, üretim alanlarını da artırıyoruz. Bu sene leklek fasulyesinin coğrafi tescilini alabilmek için de işlemlerimize başladık. Bölgeden numuneler aldık ve araştırma enstitüsüne yolladık. Oradan gelecek sonuçlar doğrultusunda işlem süreci devam edecek' ifadelerini kullandı.