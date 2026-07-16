Mersin'de şehrin en büyük yeşil alan projelerinden biri olacak Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin ilk etabında çalışmalara başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek.

Kentin çehresini değiştirecek mega projelerle adından sıkça söz ettirdiği bildirilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların nefes alacağı, yeşile doyacağı ve güzel anlar geçireceği 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin birinci etabının startını verdiği belirtildi. Yerel seçimlerde Mersinlilere kentte özgürce vakit geçirebilecekleri, doğayla iç içe spor yapabilecekleri ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir alanın sözünü veren Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışan ekiplerin, projenin birinci etabı olan ve 190 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışmaları başlattığı kaydedildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan proje, ekosistemle uyumlu ve sürdürülebilir olarak da tasarlandı. Müftü Deresi'nde suyun bol olduğu zamanlarda akan suyu 470 metreküp depoda saklayarak sulamada kullanacak olan ekipler, kuraklığa karşı da önlemlerini en ekolojik şekilde aldı.

Aktif yaşama teşvik eden bir proje: Müftü Deresi Yaşam Vadisi

Toplam 1 milyon 539 bin metrekareyi kapsayacak olan projenin 190 bin metrekarelik birinci etabında, 2 bin 175 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 645 metre uzunluğunda koşu yolu, toplamda 2 bin 70 metrekare alanı kapsayan 3 adet modern çocuk oyun alanları, 2 adet modern yaya köprüsü ve 1 adet araç köprüsü yapılacak. Mersin'i geleceğin güçlü, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerinden biri haline getirmek amacıyla çalışan belediye ekipleri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'ni doğayı kentle buluşturan kapsamlı bir dönüşüm hamlesi olarak planlandı. Projenin tamamı, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesiyle hayata geçirileceği aktarıldı.

'Kentimize nefes aldıracak ve geleceğe miras bırakacağımız bir proje'

Mersin'in çehresini değiştirecek olan proje hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, 'Kentimize nefes aldıracak ve geleceğe miras bırakacağımız projelerimizden biri olan Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin birinci etap uygulama projesinin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayan ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nın yaklaşık 400 metre kuzeyine kadar uzanan bu etap; toplamda 2 bin 200 metre uzunluğunda bir hat boyunca Müftü Deresi ve çevresini kapsamaktadır' dedi.

190 bin metrekare alanın modernize edileceğini aktaran Gökpınar, ömrünü tamamlamış 2 adet yaya köprüsünün yeniden yapılacağını, bir adet taşıt köprüsü ekleneceğini, 2 bin 175 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 645 metre uzunluğunda koşu yoluna ek olarak 2 bin 70 metrekare alana 3 adet çocuk parkı yapılacağını da söyledi.

Projenin aynı zamanda ekosistemle uyumlu bir şekilde inşa edileceğini vurgulayan Gökpınar, Müftü Deresi'nde suyun bol aktığı dönemlerde toplanacak su, 470 metreküp kapasiteli depolarda muhafaza edilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacağını ifade etti. Kuraklıkla mücadele kapsamında akıllı sulama sistemlerinin önemine değinen Gökpınar, 'Bu proje yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, Mersinlilerin aileleriyle, çocuklarıyla huzur içinde vakit geçireceği, nefes alacağı, bisiklete binip yürüyüş yapabileceği yaşayan bir ekosistem projesidir' şeklinde konuştu.

Projenin birinci etabı hakkına yapılan açıklamada,' Güneyde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayarak kuzeye doğru ilerleyip Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nın yaklaşık 400 metre kuzeyinde sona eren 2,2 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Yoğun kent dokusu içerisinde adeta bir vaha oluşturacak olan bu etap, 190 bin metrekarelik proje alanı ile sadece bir park değil, aynı zamanda şehrin altyapı ve su yönetimine katkı sağlayacak entegre bir proje olarak planlandı. Birinci etapta yaklaşık 50 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Mersinlilerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği bu alan, aynı zamanda Mersin'in kent estetiğine de önemli katkı sağlayacak.Proje kapsamında aktif yaşamı teşvik eden birçok alan yer alacak. Vadi boyunca uzanan kesintisiz bisiklet ve koşu yolları Mersinlilere spor yapma imkanı sunacak. Bu kapsamda 2 bin 175 metre bisiklet yolu ve 645 metre koşu yolu inşa edilecek. 2 ayrı lokasyonda 3 adet çocuk oyun alanı ile 2 adet de spor alanı da inşa edilecek olan proje ile her yaştan Mersinli için farklı sosyal alanlar oluşturulacak' ifadelerine yer verildi.