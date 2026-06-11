Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve Silifke ulaşımını sağlayan grup yolunun 2. etap çalışmalarını tamamladı. 7,5 kilometrelik yolun 4 metreden 8 metreye genişletilmesiyle hem üreticilerin hem de bölge halkının ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale geldi.

Kentin her yanında olduğu gibi Gülnar ilçesinde de ulaşım ağını güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Merkez-Korucuk-Ulupınar-Çavuşlar ve Dedeler grup yolunun, Çavuşlar-Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan 2. etap yol çalışmalarını tamamladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7,5 kilometrelik yolu 4 metreden 8 metreye kadar genişleterek, üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı.

Yol altyapısının da güçlendirildiği çalışmalar kapsamında, virajlı ve dar noktalarda düzenleme yapılarak güvenli geçiş imkanı da sağlandı. 5 mahalleyi kapsayan grup yolundaki çalışma ile hem tarımsal taşımacılıkta, hem de bölge halkının günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlandı.

'7,5 kilometre uzunluğundaki yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye çıkardık'

Gülnar ilçesinde bulunan 5 mahalleyi ve Gülnar-Silifke bağlantısını sağlayan yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, 'Söz konusu yol, üreticilerimiz, yayla ve deniz turizmi amaçlı kullanan vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyordu. Daha önce Korucuk Mahallesi'ne kadar genişletmesi tamamlanan Gülnar Merkez-Korucuk-Ulupınar-Çavuşlar ve Dedeler grup yolumuzun, Korucuk mevkiinde yol genişletme 1. etap asfalt döküm çalışmalarını tamamlamıştık. 2. etap asfaltlama çalışmaları kapsamında da Çavuşlar-Tepe Mahallesi mevkiinde 7,5 kilometre uzunluğundaki yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye çıkardık' sözlerine yer verdi.

Yol genişletme işleminin, özellikle ağır tonajlı araçların yol üzerindeki virajlarda dönüşlerinde büyük rahatlık sağladığını sözlerine ekleyen Dinç, 'Gülnar'ı Silifke'ye bağlayan bu grup yolumuzda 1. ve 2. etap çalışmaları kapsamında gerekli genişletmeler yapılarak, asfaltlama çalışmalarımızı da tamamladık' diye konuştu.