Mersin Büyükşehir Belediyesinin Marina'da düzenlediği deniz dibi temizliği etkinliğinde, deniz tabanından çıkarılan atıklar vatandaşların ilgisini çekerken çevrenin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde 'Dünya Çevre Haftası' kapsamında, çevre bilincini artırmak ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Marina'da deniz tabanı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan balık adamlar dalış yaptı.

Temizlik çalışmaları sırasında balık adamlar, deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne seren birbirinden ilginç atıkları gün yüzüne çıkardı. Deniz tabanından plastik ürünler, halatlar, tahta parçaları, araç lastikleri, market alışveriş sepeti gibi çeşitli materyaller çıkarıldı. Atıklar, vatandaşların görmesi ve bir farkındalık oluşturması adına sergilendi. Etkinlikte denizlerin korunmasının ve çevreye karşı duyarlı davranmanın önemine dikkat çekilirken, vatandaşlara da denizleri ve kıyıları temiz tutma konusunda çağrıda bulunuldu.

'Sloganımız, 'Kirletme destek ol, denizlerimize nefes ol''

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Su Ürünleri Mühendisi Baran Kırboğa, her yıl 'Dünya Çevre Haftası'nda farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Geçen sene de Marina'da bu etkinliği yapmıştık. Deniz tabanından çeşitli atıklar çıkarıldı. Bundan dolayı kirlilik de oldukça yüksek. Bu tür farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşların ilgisi de oldukça fazlaydı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak, 'Kirletme destek ol, denizlerimize nefes ol' diyoruz' dedi.

'Çıkardığımız atıkları sergileyerek, farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya ise 'Balık adamlarımız dalış yaparak, zemindeki atıkları çıkardı. Çıkardığımız atıkları da sergileyerek, insanlarda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinliklerde bulunmaya devam edeceğiz' diye konuştu.