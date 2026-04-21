Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, iki gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi. Genç sporcuların strateji ve zekâ mücadelesi verdiği turnuvada, dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Tekirdağ İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası', Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleştirildi. 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'den yaklaşık 200 genç sporcu katıldı.

Programın ilk günü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, çocukların bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz ve değerli aileleri, iki gün boyunca sürecek turnuvamıza hoş geldiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu güzel ülkede; akılları, zekâları ve çalışkanlıklarıyla geleceğimize ışık tutan tüm gençlerimizi canı gönülden kucaklıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer'in sizlere sevgi ve selamlarını iletiyorum. Burada yaklaşık 200 çocuğumuz kıyasıya yarışacak. Her ne kadar bir ödül törenimiz olacaksa da bizim gönlümüzde tüm çocuklarımız birincidir. Hepinize başarılar diliyorum.'

Kıyasıya mücadele, büyük heyecan

Dört ayrı yaş kategorisinde, eleme usulüyle gerçekleştirilen turnuvada çocuklar dereceye girebilmek için ter döktü. İki gün boyunca süren stratejik hamlelerin ardından; her kategoride ilk 10'a giren tüm sporcular madalya ve nakdi ödül kazanırken, kürsünün ilk 3 basamağında yer alan isimler ise bu ödüllerin yanı sıra şampiyonluk kupasının sahibi oldu

Turnuva, toplu fotoğraf çekimi ve ödüllerin takdim edilmesiyle sona ererken, aileler ve yarışmacılar organizasyon için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.