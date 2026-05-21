Tekirdağ'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile TESKİ ekipleri kent genelinde teyakkuz haline geçti. Ekipler, su baskınları ve olası olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası belediye ekipleri, özellikle riskli bölgelerde mazgal temizliği, su tahliyesi ve altyapı kontrollerine ağırlık verdi. TESKİ ekipleri de taşkın ve kanalizasyon kaynaklı sorunlara karşı sahada hazır bekletiliyor.

Yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlarda ALO 153 Candan Çözüm Merkezi ile ALO 185 TESKİ Çağrı Merkezi üzerinden ihbar ve taleplerini iletebileceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sağanak yağışın yer yer etkisini artırabileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.