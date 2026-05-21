Tekirdağ'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bölge Çalıştayı'nda, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden gelen öğretmenler bir araya gelerek eğitimde yeni dönemin uygulama süreçlerini değerlendirdi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalıştaya, üç ilden 18 farklı branştan toplam 170 öğretmen katıldı. Çalıştay kapsamında öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki uygulamalarını ele alırken, deneyim paylaşımında bulunup eğitimin geleceğine ilişkin görüş alışverişi yaptı.

Programda konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, Türkiye Yüzyılı vizyonunun; milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, sorgulayan, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Çalıştayda ayrıca öğretmenlerin sahadan gelen görüş ve önerilerinin eğitim politikalarının geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak eğitim çalışmalarının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, çalıştayın öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı artırmasının yanı sıra eğitim alanındaki ortak çalışmalara katkı sunmasının hedeflendiğini ifade etti.