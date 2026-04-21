Antalya'nın Alanya ilçesine İtalya Bandıralı lüks kruvaziyerle 2 bin 129 turist geldi.

İtalya bandıralı 253 metre uzunluğundaki 'Aida Stella' isimli kruvaziyer yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Gemide 2 bin 129 turist, 649 mürettebat bulunurken turistlerin büyük kısmının Alman olduğu öğrenildi. Akşam saat 18.00 sıralarında Alanya iskelesinden demir alacak olan Aida Stella yolcu gemisi Antalya'ya gidecek.

Gemiden inen yolcular, Alanya'nın doğal güzelliklerini yerinde görmek üzere iskelede bekleyen otobüsler ile Alanya'yı gezecek.