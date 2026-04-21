Erasmus+ Yetişkin Eğitimi kapsamında yürütülmekte olan 'Digital Compass' projesi çerçevesinde Litvanya'dan gelen katılımcılar, Ümraniye Belediyesi bünyesinde yürütülen aktif yaş alma çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamalı öğrenme süreçlerine katıldı.

Ziyaret kapsamında Cemil Meriç Aktif Yaş Al Merkezi'ne gelen katılımcılar, merkezde yürütülen faaliyetlere katılarak ileri yaş bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi edindi. Sağlık, üretkenlik ve yaşam boyu öğrenme temaları etrafında şekillenen uygulamalar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Gerçekleştirilen ziyaret, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi güçlendiren bir platform oluşturdu. Katılımcılar ile merkez yararlanıcıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanırken farklı ülkelerdeki uygulamalara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen yetişkin odaklı hizmetler, proje kapsamında örnek uygulamalar arasında yer aldı. Bu kapsamda kurulan iş birliği; uluslararası düzeyde deneyim paylaşımına katkı sunarken aktif yaş alma alanındaki çalışmaların görünürlüğünü de artırdı. Ümraniye Belediyesi'nin aktif yaş alma alanında hayata geçirdiği uygulamaların uluslararası düzeyde karşılık bulması, bu alandaki çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından önem taşırken, bu tür uluslararası projelerin ilerleyen süreçte de artarak devam etmesi hedefleniyor.