Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dolu yağışından zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin son 150 yılın en önemli yağışını aldığını belirterek, 'Aynı don felaketinde olduğu gibi TARSİM sigortası olmayan üreticilerimiz var. Bunlara da afet fonundan bir yardım yapılması talebimiz olacak' dedi.

Aksaray'da şiddetli dolu yağışı sonrası zarar gören Sultanhanı ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin son yıllarda tarım sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Çiftçinin görmediği afet kalmadığına değinen Bayraktar, 'Bu doğal afetler birkaç yıldan beri tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Geçen sene bin 11 afet yaşadık, birçok ürünümüz bu afetlerden dolayı zarar gördü. Afetin her türlüsünü de görüyoruz. Bir taraftan kuraklık yaşadık, 65 ilimizde geçen yıl don felaketi ile karşı karşıya kaldık, dolu afetleri yaşadık. Son yıllarda görmediğimiz hortum afetlerini de görmeye başladık. Yani çiftçimizin maalesef birkaç senedir görmediği afet kalmadı. 2026 yılına afetler açısından daha olumlu bakmak isterdik, daha iyi bir başlangıç arzu ederdik. Beklediğimiz yağışlar geldi elbet. Yağış rejimi açısından yaklaşık son 150 yılın en önemli yağışlarını, bol bereketli yağışlarını aldık. Hububat ekimini, üretimini, rekoltesini de fevkalade etkiledi. Buğday rekoltemizde bu sene aşağı yukarı 23 milyon tonlara vuracak. Tabii beklemediğimiz bir şey oldu. Biz bu yağışların sel afeti, sel baskını oluşturacağını tahmin edemedik. Dolayısıyla çok önemli sel afetleriyle karşı karşıya kaldık. Birçok vilayeti gezdim, sahada 2-3 metre su gördüm. Yani barajlarda dolduğu için bazı vilayetlerde barajlardaki suları da bırakmak zorunda kaldılar. Hem yağış hem barajlardaki suların bırakılması birçok afetle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verdi. Tabii afetler devam ediyor. 5 Haziran tarihinde saat 19.00 sıralarında Aksaray ilimizde çok büyük bir dolu afeti ile karşı karşıya kaldık. Şu an yapılan tespitlere göre, 25 bin dekar civarında bir alanda hububat üretimimiz zarar görmüş durumda. Ayçiçeği ve yonca alanlarımız zarar görmüş durumda. Zararların en kısa zamanda karşılanması noktasında da Ankara'da girişimlerde bulunacağız. Ama bunun dışında da aynı don felaketinde olduğu gibi TARSİM sigortası olmayan üreticilerimiz var. Bunlara da afet fonundan bir yardım yapılması talebimiz olacak. İnşallah bu yardımlar da hızlı bir şekilde çiftçimize ulaşır. Çiftçimizin sahada kalmasını, üretimde kalmasını sağlamış oluruz' dedi.