Manavgat'ta Mendirek Yarımadasında üniversite öğrencileri tarafından toplanan çöpler arasındaki balık ağı, ip ve poşetlerden oluşan çöp yığını görenleri hayrete düşürdü.

Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Sonsuzluğa Projesi' kapsamında Manavgat'ta sahil temizliği yapıldı. Üniversite öğrencileri tarafından toplanan çöpler arasındaki balık ağ, ip ve poşetlerden oluşan çöp yığını görenleri hayrete düşürdü. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol projenin önemli bir çalışma olduğunu belirterek, 'Bugün projenin tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen temizlik kampanyasında Mendirek Yarımadasında öğrencilerimizin bulmuş olduğu ağaç dalları, balık ağları, ipler ve poşetlerin birbirine girmesiyle oluşmuş çöp yığını, işin ciddiyetini en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. İp-ağ atıkları çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi her yere dolandığı gibi, balıkların, kaplumbağaların ve Akdeniz foklarının yüzgeçlerine takılarak yaşamlarına son vermektedir. Lütfen çöplerimizi çöpe atalım ve geleceğimizi koruyalım' dedi.