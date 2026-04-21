Antalya'da bunalıma giren bir genç, ailesi evde yokken daireyi yakmak istedi. Yatağı tutuşturduğu sırada dumandan etkilenen genç adam, polis ve itfaiye ekiplerinin içeri girmesiyle kurtarıldı.

Olay dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2010 sokak üzerindeki 2 katlı binanın üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir bunalımda olan Abdullah C. (28), ailesi evde olmadığı sırada odadaki yatağı ateşe verdi. Duman kokularını alan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, balkondan merdiven yardımıyla içeri girdi. Dumanların içinde Abdullah C. 'ye ulaşan ekipler, genç adamı dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilendiği gözlenen gence, ilk yardım ise komşularından geldi. Yoğurt ve su verilen genç ardından ambulansa alınıp kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.