Antalya'nın Manavgat ilçesinde motorlu bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan sürücünün aldığı alkolün etkisiyle kazayı hatırlamadığı öğrenildi. 2.61 promil alkolle çıkan ve yedinci kez alkolden işlem yapılan araç sürücüsüne 396 bin TL para cezası uygulanıp sürücü belgesine 2050 yılına kadar el konulurken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza ihbarına giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Nurhayat A. isimli genç kadının 07 AZP 744 plakalı elektrikli bisikletiyle Alanya istikametine seyir halindeyken bir aracın arkadan çarpması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Yaralanan genç kadın, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, genç kadının yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracı belirleyen ekipler, Kızılot Mahallesi'nde kazaya karıştığı belirlenen 07 LEV 69 plakalı aracı kısa sürede buldu. Aracı Öner Ö. isimli şahsın kullandığını ve 2.61 promil alkollü olduğunu belirleyen jandarma ekipleri aldığı alkolün etkisiyle yaptığı kazayı bile hatırlamayan araç sürücüsüne yedinci kez alkollü araç kullanmaktan işlem yaparken, 2 yılı olay yerini terkten olmak üzere sürücü belgesine 2050 yılına kadar el konuldu. Alkollü araç kullanmak, sürücü belgesinin alkollü araç kullanmaktan içerde olması ve olay yerini terk etmekten 396 bin TL para cezası uygulanan araç sürücüsünün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.