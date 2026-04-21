Mersin'in Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 18'inci gününde de sürüyor.

Olay, 4 Nisan'da Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Tarsus Şelalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaplan, serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında 18'inci güne giren ekipler, nehir üzerinde botlarla su yüzeyini taradı. Kara ekipleri de nehir kıyısı boyunca detaylı incelemelerini sürdürdü.

Henüz kayıp gence ulaşılamazken çalışmaların devam edeceği belirtildi.