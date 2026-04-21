Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Üç farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyona toplam 101 sporcu katıldı. Köyceğiz Borsa İstanbul İlkokulu salonunda yapılan turnuvaya, çevre il ve ilçelerden gelen satranç sporcularının da yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Yarışma Direktörlüğü ve Başhakemliğini Sedat Aksoy'un üstlendiği turnuva, altı tur üzerinden oynandı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.