Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap, kokain ve esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Atatepe Mahallesi'nde N.M.Y. (46) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 5 bin 573 adet sentetik ecza hap, 5 gram kokain, 5 gram kubar esrar ve 10 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen U.K. (39) isimli şahsın motosikletinde yapılan aramada ise 54 adet sentetik ecza hap bulundu. ifadesi alınan U.K., serbest bırakılırken, gözaltına alınan N.M.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.