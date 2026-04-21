Manisa'nın Kula ile Selendi ilçelerini birbirine bağlayan eski karayolu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı.
Yoğun yağışların etkisiyle Yukarıtefen Mahallesi ile Aşağıtefen Mahallesi arasında meydana gelen yol çökmesi, bölgede ulaşımı aksattı. İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ekipleri, hasarın giderilmesi için bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin kısa sürede tamamladığı çalışmalar kapsamında çökmenin yaşandığı noktada dolgu ve zemin güçlendirme işlemleri yapılarak yol yeniden güvenli hale getirildi. Yapılan müdahalenin ardından kapanan yol tekrar araç trafiğine açıldı.
Yetkililer, sürücülerin bölgede dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunurken, yolun kısa sürede yeniden hizmete girmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.