Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular 3x3 Basketbol ve Atletizm Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisalı sporcular önemli başarılara imza attı.

3x3 basketbol branşında mücadele eden Saruhanlı Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu Erkek Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olurken, Kız Takımı ise Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya ulaştı.

Atletizm yarışlarında da Manisa'yı temsil eden sporcular kürsüde yer aldı. Sudenur Şalgam, Yıldız Kızlar 800 metre yarışında Türkiye şampiyonu olurken, 200 metre yarışında Türkiye ikinciliğini elde etti. Yasin İsen ise Yıldız Erkekler Uzun Atlama branşında Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, 200 metre yarışında Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Özel sporcuların spora katılımının önemine dikkat çeken Öztürk, 'Bu başarılar bizler için büyük gurur kaynağı. Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışmaları bu anlamlı sonuçları beraberinde getirdi' dedi.

Öztürk ayrıca, özel sporcuların sportif, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayan antrenörlere ve ailelere teşekkür ederek, Manisa'nın sporda başarı çıtasını her geçen gün daha da yukarı taşıdığını ifade etti.