Demirci Belediyesi tarafından hayata geçirilen 2. El Oto Pazarı, Kurban Bayramı sonrasında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çevre ilçe ve bölgelerden gelen alıcı ve satıcıları buluşturan pazar, ikinci el araç ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan 2. El Oto Pazarı, Kurban Bayramı sonrasında da yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. Çevre ilçe ve bölgelerden gelen araç alıcıları ile satıcılarını buluşturan pazar, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Demirci Açık Pazaryeri alanında hizmet veren 2. El Oto Pazarı, kısa sürede bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayarak ikinci el araç ticaretinin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Demirci'nin yanı sıra Gördes, Simav ve Selendi başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen vatandaşlar pazara yoğun katılım gösteriyor.

Araç çeşitliliği ve güvenli ticaret ortamıyla dikkat çeken pazar, hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürürken, ilçe ekonomisine de canlılık kazandırıyor. Çevre il ve ilçelerin entegre olduğu pazar, bölgedeki ikinci el araç piyasasının merkezi konumuna yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeyi ticari anlamda daha güçlü bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Kara, 'Açık Pazaryeri alanımızda kurduğumuz 2. El Oto Pazarı, Kurban Bayramı sonrasında da aynı hareketlilikle devam ediyor. Gördes, Simav ve Selendi ilçelerimizden gelen yoğun katılım, projemizin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Hedefimiz, bölgenin tek 2. El Oto Pazarı olma özelliğini taşıyan bu alanı daha da büyüterek ilçemize ekonomik anlamda daha fazla katkı sağlamaktır. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza katma değer üretecek projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Demirci Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında oto pazarının önümüzdeki süreçte daha da geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bölgenin ticaret hacmine katkı sağlayan pazarın, yeni düzenlemelerle birlikte daha fazla alıcı ve satıcıyı ağırlaması bekleniyor.