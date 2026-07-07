Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Kursları ilk derslerine başladı. Kursların açılış gününde çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Çetin Akın, gençlerin sporla büyümesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için yatırımların süreceğini vurguladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Kursları başladı. Yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği kursların ilk gününde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kurs merkezini ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Başkan Çetin Akın'a ziyaret sırasında Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Evren Erbaş Ser ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık eşlik etti. Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde yüzme ve basketbol branşlarında eğitim alan çocuklarla sohbet eden Başkan Akın, antrenmanları da izleyerek genç sporculara başarı dileklerini iletti.

Çocukların sporla iç içe büyümesinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çetin Akın, belediye olarak sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, gençlere yönelik sosyal yatırımlarla da geleceğe katkı sunduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz dönemde hizmete açılan Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ile Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nin gençlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını kaydeden Akın, 'Turgutlu'muzun altyapısına yatırım yapıyoruz, üstyapısına yatırım yapıyoruz. Ama en önemlisi yarınlarımız olan gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın enerjilerini atabilecekleri ortamlar oluşturuyor, onları kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün gayretle gençlerimiz için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Turgutlu'muzu ve Turgutlulu gençlerimizi çok seviyoruz.' dedi.

Yaz Spor Kursları kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yaz boyunca çeşitli spor branşlarında eğitim alarak hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.