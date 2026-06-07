Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel etkinlikleri vatandaşların ayağına götürmek amacıyla başlattığı 'Gezen Sinema Tırı' projesinin son durağı Manisa'nın Demirci ilçesi oldu. Demirci Belediyesi Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlikte, ilçe halkı ve üniversite öğrencileri açık havada sinema ve konser keyfini bir arada yaşadı.

Etkinliğin ilk bölümünde sahne alan 'Gezen Ozanlar' grubu, meydanı dolduran yüzlerce vatandaşa Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Konsere katılan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sanatçıların seslendirdiği türkülere zaman zaman eşlik ederek vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin hareketli türküler eşliğinde oynadığı oyunlar ve danslar, ilçede adeta bir şenlik havası estirdi.

Yıldızlar altında sinema keyfi

Coşkulu halk konserinin ardından meydanda kurulan dev ekranda açık hava sinema gösterimi yapıldı. Yaz akşamının serinliğinde aileleriyle birlikte alanı dolduran Demircililer, yanlarında getirdikleri sandalyelerinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sinema izlemenin keyfini çıkardı. İki gün boyunca yoğun ilgi gören etkinliğe ilçe sakinlerinin yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi öğrencileri de akın etti.

'Çocuklarımızla bizim için çok güzel bir deneyim oldu'

Düzenlenen kültürel etkinliklerin ilçeye büyük bir canlılık kattığını belirterek memnuniyetini dile getiren ilçe sakinlerinden Muharrem Gümüş, şu sözlerle teşekkür etti: 'Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema etkinliği Demirci için çok güzel bir akşam oldu. Sinema öncesinde türkülerle şenlendik, güzel eserler dinledik. Çocuklarımızla ve ailemizle bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Bakanlığımıza ve belediyemize bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum.'

Üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi

Etkinlikte gönüllerince eğlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi Hasan Uçur ise, 'Kültür ve Turizm Bakanlığının bizlere sunduğu bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik. Oynadık, dans ettik ve yeri geldi hep birlikte türküler söyledik. Biz öğrenciler için harika bir moral oldu' diye konuştu.

İki gün süren programın ardından Gezen Sinema Tırı, ilçedeki kültür turunu yoğun katılım ve alkışlar eşliğinde tamamladı.