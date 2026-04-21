Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelli nakil aracı hizmetini hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında başlatılan hizmetle, daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan engelli nakil aracı hizmetinin kapsamı genişletildi. İki yeni aracın satın alma ve tadilat süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmet aktif olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hizmete giren yeni araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gazi uzman çavuş Yıldırım Yaşar Çiltaş, hastane süreçlerinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, sunulan hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Gazi Çiltaş'ın engelli oğlu Batuhan Çiltaş ise desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ise uygulamanın engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade ederek, 'Daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan bu hizmeti artık büyükşehir belediyesi olarak devreye aldık. İki aracımızla hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımız, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden randevu oluşturarak bu hizmetten yararlanabilecek. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde engellilere yönelik hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz' diye konuştu.