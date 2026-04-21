Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün dikim sezonu başladı. İlçeye bağlı Selman Hacılar Mahallesi'nde üreticiler, yeni sezon için tarlalara girerek yoğun mesaiye başladı.

Selendi'de birçok ailenin geçim kaynağı olan tütün üretimi, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan üreticiler, yıl boyunca sürecek zorlu sürecin ilk adımı olan dikim çalışmalarına başladı.

Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Adil Çetinkaya, tütün üretiminin büyük emek istediğini belirterek, 'Bir yıl boyunca emek veriyoruz. Geçen yılın mahsulünü daha yeni teslim ettik. Şimdi önümüzdeki yılın ürünü için dikimlere başladık. Rabbim yardımcımız olsun' dedi.

Sezonun başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğunluk artarken, üreticiler hem emeklerinin karşılığını almak hem de verimli bir yıl geçirmek için umutla çalışmalarını sürdürüyor.