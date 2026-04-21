Manisa'nın Gördes ilçesinde yapımı devam eden Şehit Makbule Hanım Kur'an Kursu ve Uygulama Camii inşaatı, tamamlanabilmesi için hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor.

Manisa Gördes Müftülüğü öncülüğünde yürütülen proje, önceki dönem Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'un girişimleriyle Orman Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na süresiz tahsis edilen alanda yükseliyor. Gördes Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki arsada başlatılan inşaatın büyük bölümü tamamlanırken, eksiklerin giderilmesi için destek çağrısı yapıldı.

Şehit Makbule Hanım Kur'an Kursu ve Uygulama Camii Derneği Başkanı İsmail Akyüz, 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan kompleksin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Akyüz, cami bölümünde aynı anda bin kişinin ibadet edebileceğini, ayrıca 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kursunun da hizmet vereceğini ifade etti.

Projede sona yaklaşıldığını ancak maddi eksikliklerin sürdüğünü dile getiren Akyüz, 'Vatandaşlarımızın ve hayırsever iş insanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu eser tamamlandığında hem çocuklarımızın eğitimine hem de ilçemizin manevi hayatına önemli katkı sağlayacak' dedi.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların, Manisa Valiliği onayıyla açılan Ziraat Bankası Gördes Şubesi'ne ait TR62 0001 0001 9784 8598 2750 01 nolu İBAN numarası üzerinden katkıda bulunabilecekleri bildirildi.