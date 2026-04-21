Dumlupınar Üniversitesi Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğu tarafından 'Arkeolojik Çizim Teknikleri Atölyesi' başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, üniversite Arkeoloji Bölümü'nde gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çağım Özcan'ın yürütücülüğünde düzenlenen atölyeye Arkeoloji Bölümü öğrencileri katıldı.Atölyede öğrenciler, arkeolojik buluntuların belgelenmesinde kritik öneme sahip çizim tekniklerini hem teorik hem de pratik olarak öğrenme fırsatı buldu.

Katılımcılar, arkeolojik objelerin doğru ölçülendirilmesi, detayların bilimsel standartlara uygun şekilde aktarılması ve profesyonel çizim yöntemleri konusunda bilgi ve uygulama imkanı elde etti.

Etkinlik, öğrencilerin çizim çalışmalarını tamamlamasının ardından sona erdi.