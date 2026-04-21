Türkiye genelinde eğitim camiasını derinden sarsan ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü şiddet olaylarına, Kütahya'nın Gediz ilçesinden anlamlı bir tepki geldi. Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlere yönelik saldırıları kınayarak sevgi ve saygı temelli bir duruş sergiledi.

Şiddete sessiz kalmayan öğrenciler Şevval Özçelik ve Amine Nisa Aydemir öncülüğünde okulda 'vefa' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, şiddetin çözüm olmadığını vurgulamak amacıyla kadın öğretmenlere gül, erkek öğretmenlere ise çikolata takdim ederek öğretmenlerini onurlandırdı. Okul Müdürü Mustafa Aslan'ın da destek verdiği etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Öğrenciler, bu duyarlılığı daha geniş bir platforma taşımak amacıyla İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Aydın'ı, Şube Müdürleri Mustafa Tosunoğlu ve Yaşar Kandemir ile birlikte makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitim camiasına yönelik saldırılardan duyulan üzüntü dile getirilirken, öğretmenlerin her zaman yanında olunduğu vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Aydın, şiddetin eğitim ortamlarında asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Aydın, 'Öğretmenine değer veren bir nesil, aydınlık bir geleceğin en büyük teminatıdır. Öğrencilerimizin sergilediği bu duyarlılık, eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda değerler eğitiminin de ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır' ifadelerini kullandı.