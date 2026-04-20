Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulunda (MYO), kariyer planlaması dersi kapsamında öğrenciler için 'Gençlerle Baş Başa' programı düzenlendi.

Yüksekokul konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Altıntaş ilçesine bağlı Alibey Köyü'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda sosyal medyada tarım ve hayvancılıkla ilgili içerikler üreten Ramazan Çelik, Ahmet Çelik ve Yunus Bozdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Programın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çakır üstlendi. Kariyer planlaması dersini alan öğrencilerin yanı sıra ikinci sınıf öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konuşmacılara önceden hazırlanan sorular yöneltildi.

Genç çiftçi fenomenler, söyleşinin başında kendilerini tanıtarak, üniversite eğitimlerinin ardından ata topraklarına dönüp aile mesleği olan çiftçiliği sürdürme ve geliştirme kararı aldıklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini modern yöntemlerle yürüttüklerini belirten konuşmacılar, sosyal medya içerik üreticiliği deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. Geleceğe yönelik daha büyük projeler hedeflediklerini dile getiren konuşmacılar, gençlere üretimden kopmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.