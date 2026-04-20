Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, çevreye duyarlı davranışıyla takdir toplayan İstiklal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan tarafından ödüllendirildi.

Okul bahçesinde yere atılan çöpleri kendi isteğiyle toplayarak hem çevre temizliğine katkı sağlayan hem de arkadaşlarına örnek olan Zeynep Gümüş, sergilediği bu anlamlı davranışla büyük beğeni kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, makamında ağırladığı Zeynep'i duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek teşekkür etti ve kendisine hediye takdiminde bulundu.

Zeynep'in örnek davranışının tüm öğrencilere ilham vermesini temenni eden Tuba Sinan, bu tür farkındalık oluşturan hareketlerin artmasının önemine dikkat çekti.