Diyarbakır'da otomobilin kaldırıma çarpıp yan yatması araç kamerasınca kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkartıp sağlık ekibine teslim etti.

Urfa Bulvarı Tesisler Kavşağı'nda 38 AHZ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, sürücüyü otomobilden çıkartıp sağlık ekibine teslim etti. Kazı anı, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.