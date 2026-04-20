Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 72 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, 'Yapılan operasyonlarda; 62 olay meydana gelmiş, 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış. Operasyonlar neticesinde; 28 bin 381 paket kaçak sigara, 27 bin 751 paket ısıtılmış tütün mamulü, 9 bin 720 adet güneş gözlüğü, bin 844 adet puro, 291 kilo nargile tütünü, 196 adet elektronik sigara, 140 adet kol saati, 126 adet termos, 135 adet muhtelif malzeme, 11 adet cep telefonu ve 2 kilo açık tütün ele geçirilmiştir' denildi.