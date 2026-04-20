Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mezarlığa girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken bazı mezarlar ise zarar gördü.

Kaza, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda mezarlığa girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken bazı mezarlar ise zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.