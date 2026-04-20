Yusuf Şimşek'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Altınordu, oynadığı 11 maçta 20 puan toplayarak ligin bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Altınordu, ilk 15 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. İzmir temsilcisi, ilk 3 puanını 16. haftada Bucaspor 1928 karşısında aldı. Ancak bu galibiyetin ardından, teknik direktör Yusuf Şimşek göreve gelene kadar sadece toplam 2 galibiyet elde edebilen kırmızı-lacivertliler, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan takımlar arasında gösterilmeye başlandı. Yusuf Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte takımın başında ilk maçına 26. haftada Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında çıkan Altınordu, bu mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sonrasında oynanan iki maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrılarak yeni teknik adamla uyum sürecini zorlu bir şekilde geçirdi.

Ancak ilerleyen haftalarda toparlanan İzmir ekibi büyük bir çıkış yakaladı. Küme düşme hattında yer alan ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Altınordu, üst üste aldığı galibiyetlerle önemli bir seri oluşturdu. Son 8 haftada sadece 1 mağlubiyet yaşayan kırmızı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kritik puanlar topladı.

Sezonun bitimine bir hafta kala 34 puana ulaşan Altınordu, 15. sıraya kadar yükseldi ve düşme hattındaki Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Durum böyle olunca son hafta oynanacak İnegölspor karşılaşması prestij maçına dönüştü.

