Bayındır'da belediyeye ait atık taşıma kamyonunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, dün saat 12.00 sıralarında Arıkbaşı otoyol kavşağında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık taşıma kamyonu, seyir halindeyken balata arızası nedeniyle alev aldı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini engelledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan jandarma ekipleri, bölgede yol güvenliğini sağlayarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sürdürdü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.