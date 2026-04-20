Yüreğir belediyesi, araç filosunu genişleterek 3 yeni aracı hizmete aldı.

Yüreğir Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla belediye bünyesine 3 yeni araç kazandırıldı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada sahadaki hizmet kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, araç filosunu büyütmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Demirçalı, 'Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Son olarak 3 yeni aracımızı daha hizmete aldık. Hedefimiz, yeni araç sayımızı kısa süre içerisinde 35'e yükseltmek' dedi.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte sahadaki çalışmaların daha verimli hale geleceğini vurgulayan Demirçalı, Yüreğir'in her noktasına eşit ve etkin hizmet ulaştırmak için yatırımların süreceğini ifade etti.