Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup 24. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile Onikişubat İdman Yurdu karşılaştı. 7 golün atıldığı müsabakayı ev sahibi ekip kazandı.
Stat: Sümer 1 Nolu
Hakemler: Emre Afşar, Beytullah Karaca, Seyit Ali Köksal
Kocasinan Şimşekspor: Muhammed Enes Yıldız, Erkan Kapar, Talha Özyürek, Tayfun Yanar, Mert Dinç (Nazmi Yasin Duru Dk. 46), Göktuğ Yayla, Mertcan Babayiğit, Eray Akyol, Umut Türk (Eren Torbalı Dk. 46) Halil Can Durmuş (Batuhan Karagüven Dk. 73), Selahattin Enes Kılıç (69 Arda Özocak Dk.)
Onikişubat İdman Yurdu: Yasin Hacımustafaoğlu (Ahmet Talha Pak Dk. 80), Bekir Bardak, Furkan Altıparmak, Ökkeş Durdi, Ömer Hikmet Kala (Seyit Hançer Dk. 83), Ahmet Melih Kalender, Yunus Emre Yıldız, Doğukan Özkurt, Enes Domurcuk, Onurhan Çokkeser, Mustafa Utkan Büyükkaraman (Enes Tekin Dk. 67)
Goller: Erkan Kapar (Dk. 35), Selahattin Enes Kılıç (Dk. 43, Dk. 47), Eren Torbalı (Dk. 49), Mertcan Babayiğit (Dk. 64), Eren Akyol (Dk. 89) (Kocasinan Şimşekspor), Onurhan Çokkeser (Dk. 68) (Onikişubat İdman Yurdu)